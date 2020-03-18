Константин Грим: Вероятность того, что я заболею коронавирусом равна тому, что я выиграю в лотерею миллион долларов
Солист группы «Братья Грим» Константин Грим - про эпидемию маразма, отмену концерта из-за коронавируса и соцсети. А также - премьера песни!
Константин Грим: Вероятность того, что я заболею коронавирусом равна тому, что я выиграю в лотерею миллион долларов
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