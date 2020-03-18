18 Март 2020 2020-03-18T18:31:11+03:00

Как современные методы имплантации зубов позволяют восстановить челюсть за полтора часа 00:00 00:00

М. Баченина:

- Здравствуйте, друзья. В эфире «Здоровый разговор». В студии Мария Баченина. И сегодня мы будем говорить о зубах. Ну, а в частности, об имплантах. Всегда и всех волнует, вы знаете, к весне готовишься, хочешь быть красивой. И, мне кажется, вы понимаете вот это желание, - кто бы его не мог разделить? - да любой из наших слушателей. Поэтому в студию мы пригласили стоматолога, ортопеда, имплантолога, члена Международной ассоциации имплантологов ITI Ахтанина Александра. Александр, здравствуйте.

А. Ахтанин:

- Добрый день.

М. Баченина:

- Слушайте, я запуталась в методах имплантологии. Какие вообще существуют на сегодняшний день? Вот прям алгоритм, чтобы было просто запомнить нам.

А. Ахтанин:

- На сегодняшний день очень актуальная тема - это имплантация для пациентов, у которых либо нет зубов совсем, либо все их зубы по какой-то причине нужно удалить, либо они уже полностью сносились, пришли в негодность.

М. Баченина:

- То есть мы сейчас с вами не будем говорить о том, что у кого-то не хватает одного-двух зубов. Мы говорим о такой проблеме глобальной - все зубы сразу.

А. Ахтанин:

- Да, мы сейчас говорим про тех пациентов, которым нужно восстановить весь рот. И желательно так, чтобы это не заняло год-полтора и не стоило целое состояние.

М. Баченина:

- Хорошо. И все-таки, какие самые современные методики имплантации существуют?

А. Ахтанин:

- На сегодняшний день одна из самых проверенных передовых методик - это методика all-on-4, что в переводе означает «все на четырех». То есть всю челюсть можно восстановить всего на четырех имплантах. Причем зубы можно поставить буквально на этот же день имплантации либо в течение максимум недели после имплантации.

М. Баченина:

- Но вы сказали: у него нет зубов. Какие там четыре импланта? Вы, получается. Ставите четыре зуба, имплантируете, и на это на это надеваете челюсть?

А. Ахтанин:

- Чтобы было понимание. Имплант - это винтик, который выполняет роль искусственного корня. То есть его полностью не видно, он находится под десной, в кости. И установка четырех имплантов, внешне вы четыре импланта никак не увидите. Это четыре опоры, на которые уже крепится протез всей челюсти.

М. Баченина:

- Ну большинство видело это на рекламных картинках, в разрезе. Уже не пугает даже. Кстати, это больно, когда вот ввинчивают?

А. Ахтанин:

- Процедура имплантации полностью безболезненная. Потому что кость не имеет болевых рецепторов - раз. И современные анестетики очень мощные. И хватит буквально полкарпулы, чтобы обезболить. И хочу сказать, что для лечения зубов требуется больше анестезии, чем для установки импланта.

М. Баченина:

- А, вот оно что. То есть не надо волноваться. Потому что немножко это пугать кого-то может. Хорошо, то есть все на четырех вот этих шурупчиках - импланты, то, что вы объяснили.

А. Ахтанин:

- Да, все верно.

М. Баченина:

- Это одна методика. А еще какие-то есть? Или на ней мы зациклимся?

А. Ахтанин:

- Можно, конечно, увеличить количество имплантов. Есть вариации этой методики. Так называемое «все на шести». Это для того, чтобы «все на четырех» не стало «ничего на трех». То есть, если вдруг какая-то ситуация происходит, и один имплант, шанс того 1-2 %, что один имплант не приживется, но мы хотим и эти риски убрать.

М. Баченина:

- То есть сначала заполняет пациент анкету: орехи любите? А колете как?

А. Ахтанин:

- На самом деле это важно. Если ко мне приходит, допустим, женщина пожилая и приходит ко мне стокилограммовый дяденька, у которого большая голова и мощные челюсти, понятное дело, что нагрузки развиваются разные. И мы должны это учитывать.

М. Баченина:

- Вы сказали о пожилом человеке. Но мы знаем, что люди с возрастом усыхают. По поводу челюсти - она тоже, костная ткань, усыхает? И я вообще где-то тоже встречала, что требуется наращивать. Я даже представить себе не могу, это как?

А. Ахтанин:

- Атрофия костной ткани челюстей - это нормальное явление. Особенно если зубы давно отсутствуют. Либо если пациент долго носит съемные протезы. Потому что костная ткань - это как мышцы, без тренировки она усыхает.

М. Баченина:

- Да вы что!

А. Ахтанин:

- А импланты как раз передают давление на костную ткань, стимулируют кровоснабжение.

М. Баченина:

- То есть они ее тренируют, как в фитнес-зале?

А. Ахтанин:

- Да. И у таких пациентов, особенно если пациенты 70+ и так далее, процедуры по наращиванию костной ткани мы стараемся избегать. Потому что это достаточно травматичные процедуры. И порой они удлиняют сроки лечения. Естественно, когда пациенту уже за 70 лет, ждать еще дольше новые зубы не очень-то и хочется.

М. Баченина:

- А вот скажите тем женщинам, особенно женщинам, которые говорят: да зачем мне, когда мне около 70, говорят это и в 60, делать импланты? Я уже почти дожила. Я лучше эти деньги внукам отдам. Меня всегда это удивляет. Ну, может, я доживу до этих лет и так же буду говорить? Вот какие доводы от специалиста, от врача-имплантолога?

А. Ахтанин:

- Знаете, тех пациентов, которых я знаю, которые перешли на съемные протезы, они, скажем так, не очень ими довольны. Потому что это чувство вставной руки либо вставной ноги. Это психологически очень непросто привыкнуть. Далеко не каждый может адаптироваться к съемному протезу. Я уже не говорю про то, чтобы жевать и уверенно улыбаться им. И мои пациенты, наоборот, для них съемное протезирование - это как приговор. Значит, что уже все, дальше жизни интересной не будет. А на сегодняшний день хочу сказать, что даже по данным Всемирной организации здравоохранения, до 60 лет люди считаются молодыми. А свыше 60 - это зрелый возраст.

М. Баченина:

- Послушайте, я-то с этим согласна на все сто процентов. А сколько времени операция занимает?

А. Ахтанин:

- Процедура на одну челюсть занимает час-полтора.

М. Баченина:

- Вы смеетесь, что ли?

А. Ахтанин:

- А установка одного импланта занимает где-то 10-12 минут.

М. Баченина:

- Мы на работу дольше едем. А вот если я сделаю импланты, и мне не понравилось, но ведь я-то привыкла к величине своих зубов, я с ними всю жизнь прожила. А тут, не дай бог, заболела, и все потерялось. Мне даже об этом как-то страшновато говорить. Вот вы сначала как-то мне покажете эту картинку, какой я буду?

А. Ахтанин:

- Для того, чтобы понять, какие зубы будут, естественно, делается предварительное планирование. У нас сейчас много есть разных инструментов. Мы используем, допустим КТ, 3D-диагностика рентгеновская. И все зубы моделируются тоже в специальной программе в 3D. И заранее мы можем, да, прогнозировать улыбку пациента и примерно представлять, какие зубы у пациента будут в конце.

М. Баченина:

- Ну и покажете пациенту фотокарточку?

А. Ахтанин:

- И даже, бывает, мы просим пациентов принести фотографии, как они раньше улыбались, чтобы примерно представлять, какая форма зубов была у человека, к чему он уже адаптировался.

М. Баченина:

- Хорошо, а как долго прослужит такой протез?

А. Ахтанин:

- Срок службы протеза не ограничен. На сегодняшний день есть данные, допустим, десятилетние исследования, где-то 95-97 % таких протезов успешно функционируют спустя 10 лет.

М. Баченина:

- Вот какие системы имплантов применяются? И вообще, что это значит - система?

А. Ахтанин:

- Есть разные фирмы имплантов. Кто-то существует на рынке дольше, кто-то меньше. Более новые, более молодые системы есть. Первая система имплантов, на которой такие операции были придуманы, это импланты Nobel. На сегодняшний день также есть похожая концепция у имплантов Straumann. Она называется Pro Arch. Это аналогичная методика «все на четырех».

М. Баченина:

- Какую выбрать, вот сразу скажите?

А. Ахтанин:

- Выбирайте не систему, выбирайте имплантолога. Того доктора, которому вы доверитесь. Там столько нюансов. Я хочу сказать, что в современных системах многих можно достичь хорошего результата, зная просто все нюансы. Поэтому идти к доктору.

М. Баченина:

- Вы знаете, Александр, стоматолог вы наш дорогой, очень, очень убедительно. И вот какой-то страх - он ушел. Друзья мои, я вам сейчас еще и сюрприз преподнесу. Потому что, когда вот общаешься с человеком, а в студии у нас стоматолог, ортопед, имплантолог, член Международной ассоциации имплантологов ITI Александр Ахтанин, - я к чему веду. К тому, что, когда ты общаешься с человеком, у тебя какое-то мнение о нем образуется. И хочется, ну, если доверяешь уже, то хочется к нему и пойти лечиться. А я вам скажу, где Александр принимает. Это «Фамильная стоматология». Во-первых, вся информация у нас есть в интернете. Да, что самое удобное. famdental.ru Ну и адрес на всякий случай: Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 3. Все подробности также можно узнать по телефону: 8-495-120-30-65. Это был «Здоровый разговор». Саша, спасибо вам большое.

А. Ахтанин:

- Вам спасибо.

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