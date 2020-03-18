2020-03-18T21:03:03+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Крым, в сравнении с Россией, всё ещё дикое поле для нарушений, которые уже невозможны в Москве и Петербурге

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Олег Кашин и Роман Голованов обсуждают, что Крым значит для России через 6 лет с момента воссоединения и обсуждают последние новости по коронавирусу

Олег Кашин: Крым, в сравнении с Россией, всё ещё дикое поле для нарушений, которые уже невозможны в Москве и Петербурге

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