2020-03-19T00:07:06+03:00
Большой спорт
Николай ВАЛУЕВВалентин АЛФИМОВ

Спорт умер, да здравствует спорт! Что делать без футбола, хоккея и всего остального

Есть ли жизнь после спорта?Есть ли жизнь после спорта?

В гостях у Николая Валуева и Валентина Алфимова эксперт по киберспорту Павел Голубев рассказывает о развитии спорта в интернете

Спорт умер, да здравствует спорт! Что делать без футбола, хоккея и всего остального

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