Измерение температуры 2 раза в день, отзыв военных врачей из отпусков и обед не больше 50 человек: как армию России защищают от коронавируса
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец рассказывает, что в казармах и столовых делается для профилактики инфекции
Измерение температуры 2 раза в день, отзыв военных врачей из отпусков и обед не больше 50 человек: как армию России защищают от коронавируса
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