18 Март 2020 2020-03-18T18:47:39+03:00

Объем минут и интернета в роуминге вырастет в 5 раз при той же цене! Фото: EAST NEWS

Чтобы поддержать во время эпидемии коронавируса находящихся за границей россиян, «Билайн» в 5 раз увеличил количество минут и интернета 00:00 00:00

Пока в мире идет борьба с пандемией коронавируса, многие организации берут на себя роль социальных защитников и помогают своим клиентам пережить это непростое время. Тысячи корпораций по всему миру внимательно следят за развитием ситуации вокруг новой инфекции и продолжают внедрять все необходимые дополнительные инициативы, призванные обеспечить комфорт и поддержку своих клиентов в условиях очень быстро меняющихся обстоятельств.

Для примера возьмем крупного российского оператора - «Билайн». Как и многие другие, компания тоже приняла ряд мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Итак, в ближайшие дни для абонентов оператора вступают в силу следующие изменения. С 19 марта «Билайн» в пять раз увеличивает количество минут и интернета в составе популярных услуг в международном роуминге для тех, кто в настоящий момент находится за границей. На территории более ста стран мира ежедневно для клиентов «Билайн» объем услуг мобильной связи будет доступен в пятикратном размере, при этом стоимость останется прежней.

Также с 19 марта «Билайн» обнуляет стоимость звонков для своих абонентов в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по вопросам коронавируса. Номер горячей линии: +7-499-678-12-03. Горячая линия организована совместно с Ассоциацией «Турпомощь» и действует круглосуточно. Позвонить за 0 рублей на эту горячую линию может любой абонент «Билайн», где бы он ни находился - дома, в поездках по России или за границей.

Помимо этого, с 23 марта «Билайн» обеспечит своим клиентам возможность пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн-ТВ» даже при нулевом балансе абонентского счета. Такая возможность заработает автоматически и не потребует от клиентов каких-либо действий.

А с 25 марта заработают короткие номера для более удобного дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Звонки на данные номера не будут тарифицироваться у всех абонентов «Билайн».

Кроме того, с 13 марта 2020 года для абонентов «Билайн» в приложении «Мой «Билайн» станет доступна информация о профилактике коронавируса. Оператор проинформирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления. Все инициативы будут действовать до 30 апреля 2020 года включительно и могут быть даже продлены.

В свою очередь, Роспотребнадзор акцентирует внимание на нескольких простых правилах, которые могут помочь в профилактике инфекции. Во-первых, это гигиена рук. Во-вторых, соблюдайте расстояние и этикет. Вирусы передаются воздушно-капельным путем. Поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от больных. Ну, а в-третьих, поддерживайте здоровый образ жизни. Это простое правило повышает сопротивляемость организма к инфекциям.

С вами была Александра Кочнева, берегите себя и не болейте.