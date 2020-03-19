В Центробанке разработали новый механизм продажи валюты, Путин удивился увеличению стоимости бензина при падающей нефти, россияне спешат купить автомобили по старым ценам
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
В Центробанке разработали новый механизм продажи валюты, Путин удивился увеличению стоимости бензина при падающей нефти, россияне спешат купить автомобили по старым ценам
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