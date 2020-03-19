19 Март 2020 2020-03-19T16:29:28+03:00

Летящая походка. Как построить бизнес на заботе о красоте и здоровье ног 00:00 00:00

М. Коряко:

- В эфире «Комсомольской правды» программа «Свое дело». Меня зовут Максим Коряко. И сегодня мы вновь говорим о бизнесе и о предпринимательстве, а также о том, чем можно зарабатывать себе на жизнь. А также - чем можно заниматься в свое удовольствие, получая при этом неплохой доход. Сегодня мы будем говорить о предпринимательстве и о бизнесе, связанном с красотой и здоровьем. Подология - это раздел медицины, занимающийся лечением стопы и голени, объединяющий знания по ортопедии, травматологии, эндокринологии и хирургии. И у нас в гостях руководитель и собственник медицинского центра подологии и остеопатии им. Татьяны Красюк - Татьяна Николаевна Красюк. Татьяна Николаевна, это больше про красоту? Или это все-таки больше про здоровье?

Т. Красюк:

- Здоровье и красота неразделимы. Мы не можем говорить о красивых ногтях, если они нездоровы. Мы не можем говорить о легкой красивой походке, если есть проблемы голеностопного сустава. Но в целом это больше здоровье.

М. Коряко:

- Хочется задать вам вопрос. Как все начиналось? Во-первых, когда все начиналось? И как? С чего?

Т. Красюк:

- Все начиналось издалека. И начиналось с того, что я захотела себя попробовать именно в области ногтевого сервиса. Я окончила курсы мастера маникюра-педикюра и успешно приступила к своей деятельности.

М. Коряко:

- В рамках какого-то чужого пока салона еще?

Т. Красюк:

- Конечно. Это вообще было в рамках парикмахерской эконом-класса в городе Красногорск в Подмосковье. Отработав полгода в эконом-классе, я перехожу работать в салон красоты бизнес-уровня. И я увидела, что у людей, кроме того, что им хочется просто постричь, красиво подпилить ногти, у них есть какие-то более или менее отклонения от нормы. Поняв, что людям нужна помощь, я все больше и больше помышляла, что здесь недостаточно знаний каких-то вот эстетических. Нужны знания более глубинные. И нужно что-то иное, чем салон красоты. Я не могла себе представить, что я буду когда-то владельцем медицинского центра. Но чем дальше я работала, тем больше у меня было таких людей с серьезными отклонениями от нормы, а точнее сказать, с заболеваниями. Я понимала, что я с ними не справляюсь, я не знаю, что делать, куда направлять и прочее. Или там направляла к дерматологу, а дерматологи не всегда могут сделать то, что нужно. Это не потому, что наши дерматологи какие-то не такие, нет. Здесь есть определенная специфика работы. Что, в общем-то, привело меня к тому, что возникла острая необходимость открытия именно подологического бизнеса.

М. Коряко:

- Вы сейчас говорите, вы получили лицензию. Для кого-то это звучит страшно - лицензия на медицинский центр. Это же, наверное, столько бумажек надо собрать. Это выполнимо? Или это какая-то непреодолимая задача, на которую надо потратить полгода?

Т. Красюк:

- Полгода. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. В первую очередь это зависит от денежных средств, какое количество есть денег у человека, который начинает этот бизнес. Есть четкие требования. Медицина - это не просто салон красоты. Это не фитнес. Все-таки есть определенные требования к кабинетам. И для того, чтобы открыть подологический бизнес, учитывая, что подологии в стране у нас не существует, слово есть, а специальности нет, нам приходится лицензировать несколько видов медицинской деятельности. Давайте я чуть-чуть подробнее, чтобы людям было понятно, о чем идет речь. Приходит, к примеру, пациент. И он жалуется, что у него болит ноготь. По факту, сам ноготь не болит, но это люди такое выражение произносят. У него болит ноготь. Но для того, чтобы работать с этим ногтем, если это травма, то нужен травматолог-ортопед. Если это врастание ногтя, то нужен хирург. Если это утолщенные ногти в результате грибкового поражения или каких-то дистрофических изменений псориаза, то нужен дерматолог. То есть одна жалоба, а уже три специалиста.

М. Коряко:

- И, соответственно…

Т. Красюк:

- Соответственно, три вида деятельности уже нужно залицензировать. А под три вида деятельности нужно, как минимум, три кабинета. Потому что эти виды деятельности между собой не перекликаются.

М. Коряко:

- Сейчас специалисты, которые работают у вас в вашем центре, они медики?

Т. Красюк:

- Обязательно. Это либо медсестры, либо врачи. И еще с чем я столкнулась на сегодняшний день, очень горько, очень обидно, но такое встречается, и достаточно часто, что медицинский работник когда-то в далекие годы закончил институт или колледж медицинский, он когда-то был врачом или медсестрой, по каким-то причинам ушел из этой сферы деятельности. И вот на сегодняшний день в медицине можно заработать деньги, действительно, можно. Частная медицина приносит хорошие доходы. Люди возвращаются в медицину, не подтверждая своих сертификатов. Я бы предостерегла сейчас руководителей клиник, особенно если это маленькие клиники, маленькие медицинские центры, предостерегла бы их и предостерегла бы клиентов и пациентов, что если руководитель клиники берет на работу медицинского сотрудника, он дожжен проверить его диплом и его сертификат пятилетний. Потому что каждые пять лет в нашей стране подтверждается образование.

Пациенты, которые обращаются, не важно, за подологической помощью, к лору, к терапевту, к любому специалисту, пациенты должны сами, к сожалению, спасение утопающих - дело рук самих утопающих, они должны сами залезть на сайт той или иной клиники, куда они идут, посмотреть лицензию на определенные виды деятельности. Ну, по какому профилю пациент обращается. Потом посмотреть своего специалиста, к кому его записали. И посмотреть его документы. Все медицинские учреждения обязаны абсолютно вот всю эту информацию выкладывать на своих сайтах.

М. Коряко:

- Это закон? Или…

Т. Красюк:

- Да, это закон.

М. Коряко:

- Понятно. Хотелось бы сейчас вновь вернуться к вопросу о ваших клиентах. Когда к вам ваши клиенты обращаются? То есть, есть такое понятие, что ну как бы за здоровьем нужно следить за формате некой профилактики. Но практика подсказывает, что большинство людей к врачам обращаются тогда, когда уже прижало. В вашей сфере деятельности как обстоит дело в этой ситуации?

Т. Красюк:

- Чем дальше, тем больше людей, не только подологических пациентов, а любых, тем больше людей лечатся через интернет. Это убийственно. Это неправильно. Люди загоняют свои болячки в хронику. Самолечение чревато последствиями. И к нам приходи очень большой процент людей, я затрудняюсь вам сказать, какой именно, я могу только сказать, действительно, очень большой процент людей, которые долгие годы, обратите внимание, не день, не месяц, а годы занимались самолечением.

М. Коряко:

- А можно тогда еще вопрос, касающийся ваших клиентов. Больше это мужчины или женщины? Соотношение между мужчинами и женщинами?

Т. Красюк:

- 40 процентов… нет, мы еще должны детей взять. Еще детей. Если мы с учетом детей, то процентов 20 - это дети. Процентов 30 тогда будут мужчины. И 50 - это будут женщины.

М. Коряко:

- То есть основная целевая группа, конечно, это женщины, получается?

Т. Красюк:

- Конечно, это женщины. Потому что они более открытые. У мужчины будет болеть, болеть, болеть, некрасиво…

М. Коряко:

- Он терпит. Он же воин. До последнего будет держаться.

Т. Красюк:

- Да. Ну, в общем, к слову о том, как мы привлекаем людей, да, какие источники привлечения. Это все источники, все доступные источники интернета. Это СЕО-продвижение, это контекстная реклама, это Яндекс.Карты, это 2ГИС, это «Все врачи», это DocDoc, это Zoon. В общем, разные агрегаторы и прочее. И я не знаю, уместно ли сейчас об этом говорить, то я подумываю вот о чем. Что мне мыслится, я так чувствую, что рано или поздно медицина придет к тому, к чему пришли таксисты. Речь идет о крупных агрегаторах. Раньше, чтобы мне поднять свой сайт СЕО и чтобы я находилась, пусть не в топе, не первые три сайта, но хотя бы на первой странице, это стоило для меня вообще небольших денег. И в какой-то момент у нас снизилась запись. Я открываю интернет, я смотрю свой сайт по ключевым запросам. На первой странице нет, на второй нет, на третьей нет. Я хватаюсь за голову. Ну, конечно, кто виноват? Конечно, айтишник, сеошник. Конечно, кто ж еще может быть виноват. Но когда я начала разбираться и внимательно смотреть, кто находится на первой странице, на первой странице по ключевому запросу, я не буду его сейчас озвучивать, находятся агрегаторы.

М. Коряко:

- Велика ли конкуренция? Много ли других медицинских центров, которые занимаются тем же самым, чем и вы? И вторая часть этого же самого вопроса - чем вы выгодно отличаетесь от ваших конкурентов?

Т. Красюк:

- О конкуренции. Я изменила свое отношение к тем клиникам, салонам красоты, медицинским центрам, кабинетам, кто оказывает подобного рода услуги. Они не конкуренты. Они мои коллеги. Кто-то чуть лучше оказывает услуги, кто-то чуть хуже. Но, мне кажется, все они стремятся к единому - помочь. Есть… если мы будем говорить, в частности, о Москве, есть всего две, кроме нас, узкоспециализированные клиники, которые этим занимаются. То есть подологией, оказанием подологических услуг. Есть многопрофильные клиники, где в их подразделениях есть раздел подологии.

М. Коряко:

- Для того, чтобы открыть такой бизнес, обязательно в этом разбираться и быть специалистом изначально, до открытия? Обязательно ли заканчивать какие-то специализированные курсы, учиться на медика, быть косметологом или специалистом ногтевого сервиса для того, чтобы таким бизнесом заняться? Или можно, в этом не разбираясь, тем не менее, такой медицинский центр успешно открыть?

Т. Красюк:

- На сегодняшний день я думаю, что нет. Дело в том, чтобы вообще открыть любой бизнес, недостаточно иметь деньги. Иногда можно денег не иметь, но иметь опыт, как вот это делается, как деталька вытачивается. Да, и уже эта деталька начинает обрастать станком, потом помещением, потом цехом и так далее. Здесь та же самая история.

М. Коряко:

- Большое спасибо. У нас в студии был руководитель и собственник медицинского центра подологии и остеопатии имени Татьяны Карасюк - Татьяна Николаевна Карасюк. Спасибо. До свидания.

Т. Красюк:

- Всего доброго.