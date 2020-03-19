2020-03-20T00:09:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

20 марта. Начало продаж полного издания «Евгения Онегина», первое выступление кружка «Любителей игры на балалайке», публичное осуждение руководителей Югославии

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

20 марта. Начало продаж полного издания «Евгения Онегина», первое выступление кружка «Любителей игры на балалайке», публичное осуждение руководителей Югославии

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20 марта. В этот день в разные годы:

1833 год - в продажу поступает полное издание «Евгения Онегина».

1888 год - в Петербурге состоялось первое выступление кружка «Любителей игры на балалайке», ныне государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева.

1948 год - ЦК КПСС публично осуждает руководителей Югославии.

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