20 марта. Начало продаж полного издания «Евгения Онегина», первое выступление кружка «Любителей игры на балалайке», публичное осуждение руководителей Югославии
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
20 марта. Начало продаж полного издания «Евгения Онегина», первое выступление кружка «Любителей игры на балалайке», публичное осуждение руководителей Югославии
20 марта. В этот день в разные годы:
1833 год - в продажу поступает полное издание «Евгения Онегина».
1888 год - в Петербурге состоялось первое выступление кружка «Любителей игры на балалайке», ныне государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева.
1948 год - ЦК КПСС публично осуждает руководителей Югославии.