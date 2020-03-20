Радио «Комсомольская правда» проведет марафон «Рок против коронавируса»
Писатель, музыкант Вадим Саралидзе рассказывает Светлане Молодцовой, Владу Кутузову и Александру Капкову, как сейчас музыканты справляются с массовой отменой концертов и как пришла идея сделать антикоронавирусный рок-марафон
Радио «Комсомольская правда» проведет марафон «Рок против коронавируса»
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