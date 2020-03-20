2020-03-20T12:24:37+03:00
Свежие лица
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Радио «Комсомольская правда» проведет марафон «Рок против коронавируса»

Радио «Комсомольская правда» проведет марафон «Рок против коронавируса».Радио «Комсомольская правда» проведет марафон «Рок против коронавируса».

Писатель, музыкант Вадим Саралидзе рассказывает Светлане Молодцовой, Владу Кутузову и Александру Капкову, как сейчас музыканты справляются с массовой отменой концертов и как пришла идея сделать антикоронавирусный рок-марафон

Радио «Комсомольская правда» проведет марафон «Рок против коронавируса»

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