Ростуризм рекомендовал россиянам не выезжать за пределы страны, в Госдуме предложили предоставить таксистам налоговые каникулы, США хотят ввести новые санкции против России из-за падения цен на нефть
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Ростуризм рекомендовал россиянам не выезжать за пределы страны, в Госдуме предложили предоставить таксистам налоговые каникулы, США хотят ввести новые санкции против России из-за падения цен на нефть
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