2020-03-20T22:43:39+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Чтобы стабилизировать рубль, Центробанк должен прекратить спекуляции на валютном рынке

Обсуждаем главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным.Обсуждаем главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным.

Обсуждаем главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным

Николай Платошкин: Чтобы стабилизировать рубль, Центробанк должен прекратить спекуляции на валютном рынке

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