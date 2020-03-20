Николай Платошкин: Чтобы стабилизировать рубль, Центробанк должен прекратить спекуляции на валютном рынке
Обсуждаем главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным.
Обсуждаем главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным
Николай Платошкин: Чтобы стабилизировать рубль, Центробанк должен прекратить спекуляции на валютном рынке
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