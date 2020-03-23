Минобороны отправило в Италию около 100 российских военных медиков, Центробанк отказался идти по пути США и раздавать деньги населению, в Госдуме предложили провести ЕГЭ в этом году дистанционно
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомолки», как живет страна
Минобороны отправило в Италию около 100 российских военных медиков, Центробанк отказался идти по пути США и раздавать деньги населению, в Госдуме предложили провести ЕГЭ в этом году дистанционно
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.