24 марта. Убийство императора Павла I, первое награждение «Оскаром» иностранного фильма, начало бомбардировки Югославии войсками НАТО
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 марта. Убийство императора Павла I, первое награждение «Оскаром» иностранного фильма, начало бомбардировки Югославии войсками НАТО
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24 марта. В этот день в разные годы:
1801 год - в Михайловском замке убит император Павел I.
1949 год - впервые премией американской киноакадемии «Оскар» награждают иностранный фильм.
1999 год - вмешательство НАТО в конфликт Югославии.