2020-03-24T00:55:56+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

24 марта. Убийство императора Павла I, первое награждение «Оскаром» иностранного фильма, начало бомбардировки Югославии войсками НАТО

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

24 марта. Убийство императора Павла I, первое награждение «Оскаром» иностранного фильма, начало бомбардировки Югославии войсками НАТО

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24 марта. В этот день в разные годы:

1801 год - в Михайловском замке убит император Павел I.

1949 год - впервые премией американской киноакадемии «Оскар» награждают иностранный фильм.

1999 год - вмешательство НАТО в конфликт Югославии.

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