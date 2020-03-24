2020-03-24T14:39:48+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Приморье зафиксировано 2 случая коронавируса и они не из Китая, в России могут временно отменить проверки для бизнеса, люди стали больше работать на удаленке

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня

В Приморье зафиксировано 2 случая коронавируса и они не из Китая, в России могут временно отменить проверки для бизнеса, люди стали больше работать на удаленке

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