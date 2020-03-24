2020-03-24T20:37:30+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Как сегодня обстоят дела с экспортом российской продукции за рубеж

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают вместе с экспертами главные события.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают вместе с экспертами главные события.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с вице-президентом «Российского экспортного центра» Станиславом Георгиевским, что изменилось в международной торговле со времени обострения эпидемии и как наши компании завоевывают новые рынки

Как сегодня обстоят дела с экспортом российской продукции за рубеж

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 22.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
19 Марта 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Геннадий Онищенко: Коронавирус - это гибридная информационная атака против экономики Китая, Европы и России

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Геннадий ОНИЩЕНКО
07:30
21:30
16 Марта 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Лукашенко удивился закрытию границ с Россией, коронавирус разваливает Евросоюз, школы и университеты переходят на свободное обучение

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
12 Марта 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Почему Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, а журналистку «Радио Свобода» только уволили из-за сексуальных домогательств

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
4 Марта 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Леонид Гозман: Внесение поправок в Конституцию - это план Б, который начали воплощать после того, как план с присоединением Белоруссии сорвался

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Леонид ГОЗМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США
Застрявших заграницей россиян внесут в список на выезд до 26 марта
Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60%
Пациент в Исландии заразился двумя штаммами коронавируса
Солдаты США на борту авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом
«Время солидарности, а не изоляции»: Генсек ООН призвал G20 отменить санкции из-за коронавируса
Грета Тунберг сообщила, что у нее «вероятно» был коронавирус
Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, которые захотят уехать
Сроки пересдачи экзамена в Госавтоинспекции меняются: какие нововведения ждут кандидатов в водители
Трамп хочет открыть границы США к Пасхе
В Госавтоинспекции дали советы кандидатам в водители: как правильно подготовиться и вести себя на экзамене
Госавтоинспекция: В России необходимо усилить проверку качества обучения в автошколах
Под домашним карантином находится треть населения планеты
На пустом перроне в оцеплении: появилось видео с прибывшим в Киев «зараженным» поездом
"В ближайшее время будет выработан план": министр спорта прокомментировал перенос Олимпиады