Как сегодня обстоят дела с экспортом российской продукции за рубеж
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с вице-президентом «Российского экспортного центра» Станиславом Георгиевским, что изменилось в международной торговле со времени обострения эпидемии и как наши компании завоевывают новые рынки
Как сегодня обстоят дела с экспортом российской продукции за рубеж
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