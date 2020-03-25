2020-03-25T13:33:20+03:00
Свежие лица
Дмитрий СМИРНОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВ

Алексей Комиссаров: Когда что-то нужно преодолеть, это вдохновляет, греет и даёт желание двигаться вперед. И коронавирус тоже преодолеем

Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают со слушателями и экспертами главные темы дня.Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают со слушателями и экспертами главные темы дня.

Светлана Молодцова и Александр Капков говорят с генеральным директором АНО «Россия - страна возможностей», руководителем конкурса «Лидеры России», 3-кратного обладателя звания IronMan Алексеем Комиссаровым про сильных людей, спорт и победу над собой

Алексей Комиссаров: Когда что-то нужно преодолеть, это вдохновляет, греет и даёт желание двигаться вперед. И коронавирус тоже преодолеем

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