Алексей Комиссаров: Когда что-то нужно преодолеть, это вдохновляет, греет и даёт желание двигаться вперед. И коронавирус тоже преодолеем
Светлана Молодцова и Александр Капков говорят с генеральным директором АНО «Россия - страна возможностей», руководителем конкурса «Лидеры России», 3-кратного обладателя звания IronMan Алексеем Комиссаровым про сильных людей, спорт и победу над собой
Алексей Комиссаров: Когда что-то нужно преодолеть, это вдохновляет, греет и даёт желание двигаться вперед. И коронавирус тоже преодолеем
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