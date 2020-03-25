2020-03-25T17:17:50+03:00
What's up, страна!
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Как изменится экономика после коронавируса, сколько можно сэкономить на удаленке и как люди воспринимают человека в костюме биозащиты

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами Комсомольской правды» главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами Комсомольской правды» главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами Комсомольской правды» главные темы дня

Как изменится экономика после коронавируса, сколько можно сэкономить на удаленке и как люди воспринимают человека в костюме биозащиты

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