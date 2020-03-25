2020-03-25T22:55:43+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Сергей Васильев: Мир переживает катастрофические изменения. Вопрос в том, насколько мы за счет принимаемых мер упадем меньше, чем соседи

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым предложения, которые Путин озвучил во время обращения к нации

Сергей Васильев: Мир переживает катастрофические изменения. Вопрос в том, насколько мы за счет принимаемых мер упадем меньше, чем соседи

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