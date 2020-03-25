Сергей Васильев: Мир переживает катастрофические изменения. Вопрос в том, насколько мы за счет принимаемых мер упадем меньше, чем соседи
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым предложения, которые Путин озвучил во время обращения к нации
Сергей Васильев: Мир переживает катастрофические изменения. Вопрос в том, насколько мы за счет принимаемых мер упадем меньше, чем соседи
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