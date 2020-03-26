Радио «Комсомольская правда» и Всемирный фонд дикой природы WWF проведут «Час Земли-2020»
Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают с директором по маркетингу и коммуникациям WWF России Юрием Сочневым, почему коронавирус не поможет экологии, зачем отключать свет и как воспитание помогает природе
Радио «Комсомольская правда» и Всемирный фонд дикой природы WWF проведут «Час Земли-2020»
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