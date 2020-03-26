2020-03-26T12:14:09+03:00
Свежие лица
Дмитрий СМИРНОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВ

Радио «Комсомольская правда» и Всемирный фонд дикой природы WWF проведут «Час Земли-2020»

Поможет ли эпидемия коронавируса улучшению экологии? Разбираемся в подкасте «Свежие лица».Поможет ли эпидемия коронавируса улучшению экологии? Разбираемся в подкасте «Свежие лица».

Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают с директором по маркетингу и коммуникациям WWF России Юрием Сочневым, почему коронавирус не поможет экологии, зачем отключать свет и как воспитание помогает природе

Радио «Комсомольская правда» и Всемирный фонд дикой природы WWF проведут «Час Земли-2020»

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