В Индии застряли около 10 тысяч россиян, Петербург опустел из-за отсутствия туристов, итальянцы ошарашены оперативностью переброски российских военных в страну
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды», как мир справляется с коронавирусом
В Индии застряли около 10 тысяч россиян, Петербург опустел из-за отсутствия туристов, итальянцы ошарашены оперативностью переброски российских военных в страну
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