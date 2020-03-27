Карантин - не повод валяться на диване! Может ли спорт дома быть эффективным?
Мария Баченина и Александр Капков обсуждают вместе с заслуженным мастером спорта, двукратной чемпионкой мира по фитнесу, фитнес-тренером Юлией Ушаковой, почему никому не нравятся фитоняшки, откуда хайп вокруг масок и как сейчас поддерживать форму
Карантин - не повод валяться на диване! Может ли спорт дома быть эффективным?
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