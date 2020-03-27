Николай Платошкин: Крымскую войну мы проиграли, потому что решили, что за Турцию никто не вступится. А вступились все
Николай Платошкин рассказывает Валентину Алфимову про историю Крымской войны, годовщина окончания которой отмечается в эти дни и том, о каких уроках нужно помнить и сейчас
Николай Платошкин: Крымскую войну мы проиграли, потому что решили, что за Турцию никто не вступится. А вступились все
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