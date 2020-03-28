2020-03-28T13:28:02+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

28 марта. Смерть Ивана Грозного, переименование Константинополя в Стамбул, лучший фильм года «Рокки», прощальный гастрольный тур «Наутилус Помпилиуса»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

28 марта. Смерть Ивана Грозного, переименование Константинополя в Стамбул, лучший фильм года «Рокки», прощальный гастрольный тур «Наутилус Помпилиуса»

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28 марта. В этот день в разные годы:

1584 год - умирает царь Иван Грозный.

1930 год - по указу Ататюрка Константинополь переименовывают в Стамбул, а город Ангора получает название Анкара.

1977 год - лучшим фильмом года назван фильм «Рокки».

1997 год - стартует прощальный гастрольный тур группы «Наутилус Помпилиус».

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