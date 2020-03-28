28 марта. Смерть Ивана Грозного, переименование Константинополя в Стамбул, лучший фильм года «Рокки», прощальный гастрольный тур «Наутилус Помпилиуса»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
28 марта. Смерть Ивана Грозного, переименование Константинополя в Стамбул, лучший фильм года «Рокки», прощальный гастрольный тур «Наутилус Помпилиуса»
28 марта. В этот день в разные годы:
1584 год - умирает царь Иван Грозный.
1930 год - по указу Ататюрка Константинополь переименовывают в Стамбул, а город Ангора получает название Анкара.
1977 год - лучшим фильмом года назван фильм «Рокки».
1997 год - стартует прощальный гастрольный тур группы «Наутилус Помпилиус».