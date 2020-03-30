2020-03-30T14:28:17+03:00
Свежие лица
Дмитрий СМИРНОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВ

Как объяснить школьникам, что карантин - это не каникулы и заставить их учиться

Как объяснить школьникам, что карантин - это не каникулы и заставить их учиться.Как объяснить школьникам, что карантин - это не каникулы и заставить их учиться.

Светлана Молодцова и Александр Кутузов разбираются вместе с ведущим экспертом Института образования НИУ ВШЭ Сергеем Заир-Беком, как избежать сложностей, связанных с дистанционным обучением

Как объяснить школьникам, что карантин - это не каникулы и заставить их учиться

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