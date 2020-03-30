Как объяснить школьникам, что карантин - это не каникулы и заставить их учиться
Светлана Молодцова и Александр Кутузов разбираются вместе с ведущим экспертом Института образования НИУ ВШЭ Сергеем Заир-Беком, как избежать сложностей, связанных с дистанционным обучением
Как объяснить школьникам, что карантин - это не каникулы и заставить их учиться
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