2020-03-30T19:19:36+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: У нас сложные дни, но давайте не поддаваться панике. Паника - это самое страшное, что бывает в жизни. Как только вы поддаётесь панике, вы перестаёте быть человеком

Известный экономист - про главные экономические новости.Известный экономист - про главные экономические новости.

Известный экономист - про то, о чем действительно стоит заботиться во время эпидемии, могут ли США отказаться от долларов, при каком строе мы сейчас живём и нужно ли накладывать карантин по шведскому образцу

Михаил Делягин: У нас сложные дни, но давайте не поддаваться панике. Паника - это самое страшное, что бывает в жизни. Как только вы поддаётесь панике, вы перестаёте быть человеком

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