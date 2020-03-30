Михаил Делягин: У нас сложные дни, но давайте не поддаваться панике. Паника - это самое страшное, что бывает в жизни. Как только вы поддаётесь панике, вы перестаёте быть человеком
Известный экономист - про то, о чем действительно стоит заботиться во время эпидемии, могут ли США отказаться от долларов, при каком строе мы сейчас живём и нужно ли накладывать карантин по шведскому образцу
Михаил Делягин: У нас сложные дни, но давайте не поддаваться панике. Паника - это самое страшное, что бывает в жизни. Как только вы поддаётесь панике, вы перестаёте быть человеком
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