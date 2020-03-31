31 марта. Открытие Эйфелевой башни в Париже, вручение Леониду Брежневу Ленинской премии по литературе, покорение немецкой группой Snap! Великобритании
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
31 марта. Открытие Эйфелевой башни в Париже, вручение Леониду Брежневу Ленинской премии по литературе, покорение немецкой группой Snap! Великобритании
31 марта. В этот день в разные годы:
1889 год - в Париже открывается Эйфелева башня.
1980 год - Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу вручают Ленинскую премию по литературе за книги «Малая Земля» и «Возрождение».
1990 год - немецкая группа Snap! покоряет Великобританию.