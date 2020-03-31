2020-03-31T00:11:01+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

31 марта. Открытие Эйфелевой башни в Париже, вручение Леониду Брежневу Ленинской премии по литературе, покорение немецкой группой Snap! Великобритании

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

31 марта. Открытие Эйфелевой башни в Париже, вручение Леониду Брежневу Ленинской премии по литературе, покорение немецкой группой Snap! Великобритании

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31 марта. В этот день в разные годы:

1889 год - в Париже открывается Эйфелева башня.

1980 год - Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу вручают Ленинскую премию по литературе за книги «Малая Земля» и «Возрождение».

1990 год - немецкая группа Snap! покоряет Великобританию.

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