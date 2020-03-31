2020-03-31T20:20:59+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Кто и зачем сегодня перебирается в деревню (спойлер: коронавирус тут ни при чём)

Кто и зачем сегодня перебирается в деревню.Кто и зачем сегодня перебирается в деревню.

Владимир Ворсобин говорит со специалистом по переселению городских в деревню Глебом Тюриным и автором книги «Молоко без коровы. Как устроена Россия» Денисом Терентьевым, как остановить бегство из деревни в город

Кто и зачем сегодня перебирается в деревню (спойлер: коронавирус тут ни при чём)

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