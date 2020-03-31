Кто и зачем сегодня перебирается в деревню (спойлер: коронавирус тут ни при чём)
Владимир Ворсобин говорит со специалистом по переселению городских в деревню Глебом Тюриным и автором книги «Молоко без коровы. Как устроена Россия» Денисом Терентьевым, как остановить бегство из деревни в город
Кто и зачем сегодня перебирается в деревню (спойлер: коронавирус тут ни при чём)
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