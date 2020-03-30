2020-03-30T21:49:26+03:00
Бовт знает
Александр ГАМОВВладимир СУНГОРКИНИван ПАНКИН

«Путин не только любит Россию, он искренне хочет вывести ее на совершенно новый уровень развития»

20 лет назад, 26 марта 2000 года состоялись выборы президента России.20 лет назад, 26 марта 2000 года состоялись выборы президента России.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Бовт, Сунгоркин, Степашин, Любимов и Сванидзе рассуждают о 20-летии Путина во власти

Миллениум Путина. 20-лет во власти

00:00
00:00

20 лет назад, 26 марта 2000 года состоялись выборы президента России. Большинство граждан отдали свои голоса Владимиру Путину. Почему Ельцин выбрал Путина? Какие решения дались Владимиру Владимировичу труднее всего? Как ему удалось за время первых двух сроков поднять Россию с колен? Правда ли, что Путина больше интересует внешняя политика, а не внутренняя? Почему он до сих пор остается безоговорочным лидером нации? Зачем скрывает имена своих дочерей? Что для него важнее — личные блага или интересы России? И наконец, добрый он или злой?

Об этом в спецпроекте Ивана Панкина рассказывают:

- Владимир Сунгоркин — глава Издательского дома «Комсомольская правда»;

- Александр Любимов — журналист, один из создателей программы «Взгляд»;

- Сергей Степашин — политик;

- Дмитрий Гордон — украинский журналист;

- Артём Шейнин — ведущий «Первого канала»;

- Сергей Брилёв — ведущий телеканала «Россия»;

- Николай Сванидзе — историк, журналист;

- Александр Проханов - писатель;

- Георгий Бовт — политолог, журналист.

Скачать передачу [mp3, 45.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Марта 2020 17:03 - 18:02

Бовт знает

Тема: Георгий Бовт: В 2024 году встанет очередная Валентина Терешкова и скажет, что время тяжелое, надо вам Владимир Владимирович оставаться

В студии: Валентин АЛФИМОВ

В гостях: Георгий БОВТ
07:30
21:30
13 Февраля 2020 13:03 - 13:45

Интересное

Тема: Георгий Бовт: 3 триллиона рублей от продажи Сбербанка нужны Путину на выполнение социальных обещаний, которые он дал в ежегодном послании

В студии: Иван ПАНКИН

В гостях: Георгий БОВТ
07:30
21:30
9 Января 2020 13:03 - 13:45

Интересное

Тема: Георгий Бовт: Из-за политических обстоятельств расследование крушения «Боинга» в Иране не будет объективным. Всей правды мы не узнаем никогда

В студии: Иван ПАНКИН

В гостях: Георгий БОВТ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24