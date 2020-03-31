«Что? Где? Когда? Online». Что американцы называют «карманным драконом», для чего надо макать пальцем в чашку с водой и что обязательно имели самураи XVI века
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Сегодня в домашней радиоигре со знатоками вопросы задаёт радиоведущий, обладатель хрустальной Совы Михаил Мун
«Что? Где? Когда? Online». Что американцы называют «карманным драконом», для чего надо макать пальцем в чашку с водой и что обязательно имели самураи XVI века
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