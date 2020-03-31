2020-03-31T22:41:01+03:00
Что? Где? Когда? Online
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

«Что? Где? Когда? Online». Что американцы называют «карманным драконом», для чего надо макать пальцем в чашку с водой и что обязательно имели самураи XVI века

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Сегодня в домашней радиоигре со знатоками вопросы задаёт радиоведущий, обладатель хрустальной Совы Михаил Мун

«Что? Где? Когда? Online». Что американцы называют «карманным драконом», для чего надо макать пальцем в чашку с водой и что обязательно имели самураи XVI века

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Сегодня 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: «Что? Где? Когда? Online». Что американцы называют «карманным драконом», для чего надо макать пальцем в чашку с водой и что обязательно имели самураи XVI века

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
30 Марта 2020 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: «Что? Где? Когда? Online». Почему президента Израиля называют «национальным дедушкой», кому из русских писателей Марлен Дитрих хотела поцеловать руки и как полицейский остановил драку на футбольном матче

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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