31 Март 2020 2020-03-31T15:08:58+03:00

Как зарабатывать удаленно 00:00 00:00

М. Коряко:

- Наша программа всегда основана на вопросах, которые подталкивают нас к тому, где заработать, на чем можно заработать хорошо. И любой наш слушатель и зритель мечтает зарабатывать не находясь в этот момент в офисе, и не работая с тяжелыми предметами в руках. Зарабатывать головой и предпочтительно находиться где-нибудь на берегу моря. И каждый раз, когда разговор заводится о таком способе заработка, первая профессия, которая возникает у всех людей в памяти, это профессия трейдера, инвестора, финансового аналитика, человека, который на ты с акциями, облигациями и другими ценными бумагами, и именно по этой причине мы не смогли отказать себе в удовольствии пригласить к нам в студию сегодня человека, который в этом разбирается лучше всех, из всех, кого знаю точно я. Трейдер, инвестор и автор ютюб-блога «Психология спекулянта» Павел Жуковский.

П. Жуковский:

- Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Очень яркое такое название сегодняшней темы.

М. Коряко:

- Тема однозначно интересная, тем более, раз уж мы говорим про деньги, мы должны про деньги сейчас поговорить именно в таком контексте. Павел, первый вопрос – что представляет из себя профессия инвестора, трейдера и есть еще одно слово – спекулянт, который некоторые в одну линию с трейдерами и инвесторами ставят. Можете рассказать, в чем разница между трейдером, инвестором и спекулянтом?

П. Жуковский:

- Трейдер – это профессия, либо ремесло, и не обязательно, чтобы этим заниматься, получать какое-то образование, можно физиком прийти на рынок к брокеру и торговать на бирже акциями, облигациями, фьючерсами и прочими производными инструментами. Трейдер – это торговец в переводе на привычный нам русский язык. А различие между спекуляциями, хоть так и звучит, конечно, резковато, - спекулянт, спекуляции… спекуляция – это получение прибыли при изменении стоимости актива. То есть, вы покупаете актив, он вырастает в цене или падает в цене, вы продаете этот актив, либо его часть и получаете тем самым прибыль. А инвестиции – это вложение в любой актив и получение прибыли от деятельности актива. Пример. Вы купили квартиру, через три года продали в два раза дороже. Успех, заработали деньги. Это произошла так называемая спекуляция – вы купили и, когда цена изменилась, продали, получили прибыль… А инвестиция – это когда вы купили квартиру, например, с целью сдачи. Вы же можете купить так на самом деле и фабрику, и завод, и заправку - все, что угодно. Вот это основное отличие. Основная ошибка обывателя заключается в том, что они не разделяют эти два понятия при помощи времени. То есть, если краткосрочное – это значит спекуляция, а если долгосрочное – это инвестиция. Но разница в другом.

М. Коряко:

- Когда мы говорим про инвестиции в ценные бумаги, ну, так или иначе сейчас все наши слушатели и зрители представляют это себе таким образом. Я покупаю акцию, когда она упала в цене и продаю ее тогда, когда она в цене выросла. В любом случае это спекуляция. Но есть какие-то способы заработать на акции не только из-за изменения ее стоимости, насколько я понимаю?

П. Жуковский:

- В том числе, да. Вы покупаете актив и просто ждете и вам приходит доход. Другое дело, что, пока вы ждете, стоимость акции может сильно измениться. Может, например, упасть. Тогда вы получаете доход, но все равно вы даже не компенсируете первоначальные вложения, поэтому здесь тоже с умом надо подходить.

М. Коряко:

- Хорошо. С чего вы начинали, как происходил ваш первый путь становления, как инвестора и трейдера, с какими ошибками и сложностями столкнулись?

П. Жуковский:

- Самое первое – не надо обольщаться, что здесь очень высокая выживаемость. В любом бизнесе, как вы знаете… недавно была статья хорошая, о том, что в течение первых трех лет 90% частных предпринимателей закрываются. И это не наша ужасная российская статистика, это вообще. Поэтому, когда человек берет на себя какие-то персональные ответственности и персональную ценность, как себя, а, если мы рассматриваем трейдинг, как бизнес, как профессию, где сам человек и сам себе… Это привлекательно почему? Сам себе начальник, сам себе бухгалтер, сам себе работник. Как вы говорите, взял ноутбук, поехал на море… Это все прикольно звучит, конечно, но шансов и выживаемость именно в профессии трейдинга менее 1%. С этим связано очень много причин почему и как повысить эффективность, но самое первое – нужно не обольщаться и понимать, что за месяц-два, даже если вам сильно повезет, вы не сможете решить все свои вопросы. Скорее всего, вы попадете в эту черную статистику, когда 90: теряют в течение первых девяти месяцев, по-моему, 70% теряют все свои деньги.

М. Коряко:

- Первый раз сталкиваются с таким понятием, как марженкоул люди в течение первых нескольких месяцев. Сколько времени прошло у вас с того момента, когда вы первый раз завели деньги на биржу, до того момента, когда вы поняли, что вы этим можете зарабатывать? Жить этим и не заниматься больше ничем, кроме этого.

П. Жуковский:

- Вы знаете, я бы с этим бы не очень согласен, потому что все-таки нужно иметь диверсификацию с точки зрения доходов в наше непростое время. Лучше зарабатывайте трейдингом, а заработанные деньги от трейдинга инвестировать куда-то еще, чтобы получать еще какой-то доход, чтобы, мало ли, заболел или там хотел отдохнуть, чтобы где-то был какой-то доход дополнительный. Это раз. У меня прошло примерно 3-4 года, прежде чем я вообще начал ориентироваться. Но это было в 2001 году, а тогда не было очень много видеохостинков, был очень слабенький интернет и вообще информации на эту тему было очень много. Сейчас, я считаю, ситуация гораздо хуже, несмотря на то, что сейчас полностью открыты двери в интернет, Ютуб и бесконечные сыпятся всякие ролики, огромное количество различных гуру всяких… как раз новичку в сфере инвестиций гораздо сложнее ориентироваться, потому что очень много информации и непонятно, кого слушать, кого смотреть и прочее. Но через пару лет при должном подходе появляется более-менее понимание, что происходит и где я.

М. Коряко:

- Павел, вы несколько минут назад сказали о том, что 99% новичков в течение короткого срока вылетают с рынка. Можем мы сейчас вкратце перечислить основные самые жесткие ошибки, из-за которых новички не справляются с задачей и уходят?

П. Жуковский:

- Ну, я косвенно отметил, самой первой ошибкой является то, что человек хочет за короткое время разбогатеть. То есть, это системная работа, которая позволяет ориентироваться на какую-то прибыль, ну, скажем так, для игроков, которые на рынке давно и профессионально себя чувствуют, доходность в 30-40% годовых – это дикая доходность. Напомним, что банковская дохода со вклада составляет не более 8% на данный момент, а в долларах так вообще полтора процента – и это хорошо. Это первое. То есть, люди верят, во-первых, многим рекламным буклетам, что вот, давай, заходи, вот дядя Вася, электрик, заработал с тысячи долларов 10 тысяч долларов – всего за месяц. То есть, это самая первая ошибка. Вторая ошибка – это выбор неправильного направления. Дело в том, что огромное количество различных обучателей, которые сулят вот эти сверхприбыли… это тоже является ошибкой, потому что методики не совсем правильные. Потому что методик на рынке не так уж и много, а люди хотят денег. Из-за этого люди торопятся, люди ставят перед собой нереальные задачи и, грубо говоря, сгорают, и одна из самых больших проблем это то, что люди не могут действовать в рамках правил. В трейдинге есть самое главное зло – человек приходит в трейдинг для того, чтобы получить свободу. Я согласен, что свободу он должен получить с точки зрения места – лишь бы был интернет, и времени – он сам выбирает себе временной отрезок и разную биржу. Есть московская биржа, европейские, американские биржи, азиатские, что угодно. Все есть. Но пропадает свобода над собой. То есть, человек должен действовать в рамках некоего алгоритма. И вот сложно себя держать в рамках и здесь является самый большой парадокс, который выглядит так. Человек пришел за свободой, а должен держать себя в узде.

М. Коряко:

- А если мы говорим о том, чтобы возыметь профессию трейдера и в ней преуспеть в конечном итоге, какими навыками необходимо обладать, для того, чтобы полностью эту профессию освоить?

П. Жуковский:

- Самое первое – очень тяжело людям творческих профессисй и творческого характера. Таких людей у нас процентов 30. Потому что требуется определенная усидчивость, определенный контроль и, так скажем, замыкание себя в некие рамки. Людей творческих очень сложно держать в рамках, они все про свободу, про творчество, про реализацию. Это первый признак. Второй момент – это, конечно же, должна быть определенная системность. Люди, которые любят работать с цифрами, со статистикой, которые очень много занимаются каким-то планированием. Именно тем, кто дружит с цифрами, с числами, с этими вещами, им будет гораздо проще и эффективность у них будет выше, поэтому огромное количество вот этих классных специалистов из финансов, из бухгалтеров, из статистов – вот оттуда.

М. Коряко:

- Павел, сейчас нас слушают люди, которые захотят пойти по вашим стопам, и для них очень полезно будет услышать от вас несколько таких трейдерских инвесторских советов – что делать можно, а чего делать на пути инвестора нельзя.

П. Жуковский:

- Самое первое – есть распространенная байка, что вот можно стать трейдером и за несколько лет сильно разбогатеть. Я с этим крайне не согласен. Практика показывает, что нужно стать специалистом в своем деле, показывать результат на небольших деньгах, не с целью быстренько их преувеличить, а просто действовать в рамках какой-то стратегии, но показывать стабильный результат. И, я вас уверяю, инвестор сам вас найдет и предложит вам деньги. Второе – когда вам инвестор предложит деньги, понятно, что процесс развития трейдера он поэтапен, как для любого спортсмена, как в любой профессии. Вначале там на бумажке, потом на демосчете, потом на маленьких деньгах, потом больше, больше, больше и вы потихоньку себя выращиваете. Огромное количество людей пострадали, что успешно работали на 50 тысяч рублей, а когда они взяли три миллиона рублей, все, их профессионализм закончился. Потому что психологическая нагрузка вырастает в разы. То есть, нужно себя выращивать, а это процесс долгий. Ну и третье – я думаю, что нужно заниматься тем, чем больше нравится, не вестись в дань моде, что вот сейчас выгодны облигации или фьючерсы, или что-то еще. Нужно делать то, что больше всего нравится и, могу сразу сказать, что профессия трейдера она не очень приятная. Потому что во многом себя хочется ограничивать, а человек такое существо – он стремится все-таки к свободе.

М. Коряко:

- Спасибо большое за ваши ответы. Надеюсь, что мы открыли глаза на этот мир многим нашим слушателям.