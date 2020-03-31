Адвокат Александр Мугин: «Не обещай много, делай в срок и ты уже молодец»

31 Март 2020 2020-03-31T15:49:56+03:00

Александр Мугин: «Не обещай много, делай в срок и ты уже молодец» 00:00 00:00

М. Коряко:

- У нас в гостях адвокат и кандидат юридических наук Александр Мугин. Александр, добрый день. Вы, как адвокат, постоянно заняты с большим количеством клиентов, можете ли вы сказать, что вы свободный человек, как себя некоторые предприниматели считают? Можете ли вы сказать, что вы человек свободный? Или вы раб своей профессии и многое из этого не можете себе позволить?

А. Мугин:

- Лично я точно могу себе это сказать. Потому что я на том этапе, когда я могу выбирать, с кем мне работать. А, соответственно, когда я выбираю, с кем работать, я получаю от процесса удовольствие. Когда ты занимаешься любимым делом, ты не считаешь себя обязанным, каким-то рабом и не страдаешь от того, что несешь это бремя.

М. Коряко:

- Как ваши клиенты вас находят? Это один из самых интересных вопросов, который беспокоит сейчас не столько ваших клиентов, сколько ваших коллег.

А. Мугин:

- Тут не буду лукавить, безусловно, как и у большинства моих коллег, большинство моих новых клиентов и доверителей приходят по сарафанному радио. У нас в стране как бы с конкуренцией-то на самом деле нет проблем, на мой взгляд. То есть, ее как бы и нет, этой конкуренции. Ты просто делай, что обещал, не обещай много, делай в срок и вот ты как бы уже молодец. Соответственно, если ты не обещал лишнего, сделал то, что обещал, то тебе обеспечено длинное ЛТВ, сарафанное радио. Но у меня есть и иные, конечно же, источники привлечения доверителей. Есть такой механизм привлечения клиентов через обучение, да. Я в свое время, в 2012 году, просто принял решение выкладывать на свой сайт статьи, в которых были изложены алгоритмы действия по тем или иным спорным ситуациям. Причем, я просто давал весь расклад от А до Я, допустим, что делать, если не платит заказчик. На мой взгляд, это тот запрос, который пишет подрядчик, когда ему не платят деньги.

М. Коряко:

- Ну, и вообще, часто встречающийся запрос у общества, назовем его так.

А. Мугин:

- Да, и я писал – раз, два, три – что ты должен сделать для того, чтобы вероятность того, что ты получишь деньги за выполненную работу, была сильно больше, чем не делать ничего. Люди читали данные статьи, находили ответ… там не было того, что вы узнаете на платной консультации… там был весь расклад. И большинство адекватных людей понимали, что Александр он явно эксперт и разбирается в этом вопросе, это моя проблема, он ее уже решал, пусть он и делает ее за деньги. Яндекс видел, что люди дочитывают статьи до конца, может быть, там сохраняют что-то, копируют и повышал в ранжировании и вот уже с 2012 года я нахожусь в топе по таким ключевым запросам, как заказчик не платит, арендатор не платит, заказчик отказывается принимать выполненную работу и еще по целому ряду других ключевых запросов. Есть и другие источники, они не такие конверсионные, тем не менее, достаточно такие фановые и интересные. Возьмем Инстаграмм, например. Я Инстаграмм как бизнес-аккаунт года полтора назад решил использовать, просто потестировать, как источник привлечения клиентов, я вообще не верил, что в Инстаграмме можно найти клиентов в сфере Би2Би. Я же не занимаюсь разводами и взысканием алиментов и социалкой, но вот в моей картине мира было такое, что есть крупные строительные компании, директор говорит такой – Зиночка, нам не платят 200 миллионов по госконтракту, иди найди адвоката… Она же не пойдет искать адвоката в Инстаграмм.

М. Коряко:

- Она, скорее всего, пойдет в Яндекс. Так думают все.

А. Мугин:

- Да. А она реально идет в Инстаграмм и ищет. То есть, меня находили супруги предприниматели по геометкам… и оказалось, что Инстаграмм работает немножко даже по-другому. На меня стали подписываться юристы и я такой думаю – зачем вы на меня подписываетесь, вы же не моя целевая аудитория, вы мне никогда не заплатите…

М. Коряко:

- …а еще и идеи мои утащите…

А. Мугин:

- Да. А потом я смотрю, они так активно себя ведут, комментируют, лайкают, думаю, ну, охваты, как минимум, увеличивают, пусть еще больше как бы подписываются, начал создавать вокруг себя такое некое микросообщество друзей, что называется. И оказалось, что вот люди, допустим, где-нибудь во Владивостоке сидят, они меня каждый день читают, я для них друг, а я не знаю об их существовании даже. А у них дело с подсудностью в Москве какое-нибудь появляется, они прикидывают, что им на самолете туда-обратно, как минимум, раза два-три слетать, по деньгам это получается те же 150 тысяч, они шефу говорят – слушайте, в Москве есть офигительный парень Саня, он эксперт, он компетентный, давай-ка лучше мы ему поручим… И начали тоже подгонять мне клиентов подписчики, в том числе.

М. Коряко:

- Я думаю, многим надо повесть в рамочку ваше высказывание, я его записал и хочу процитировать сейчас. Формула успеха, которую вы назвали, звучит таким образом. «Не обещай много, делай в срок и ты уже молодец».

А. Мугин:

- Да, ты круче всех!

М. Коряко:

- Вопрос, у которых есть два ответа, и оба эти ответа правильные. Ваш ответ вам необходимо будет аргументировать. Что лучше – уметь все делать по чуть-чуть или что-то одно, но лучше всех?

А. Мугин:

- В разные периоды жизни по разному. Когда ты только начинаешь, тебе лучше попробовать всего по чуть-чуть, понять, что тебе приносит больше всего удовольствия, где ты приносишь больше всего пользы и получаешь ответ на реакции больше и прокачивать себя, соответственно, в этом направлении.

М. Коряко:

- Сейчас все пытаются смотреть в будущее и предсказывать, что ждет те или иные профессии через сколько-то там лет. Вот скоро профессия бухгалтера будет никому не нужна, потому что компьютеры будут считать все цифры. А что вы скажете по поводу того, как влияет цифровизация, компьютеризация и вообще вот эта диджитализация на профессию адвоката? Адвокат – это вечная профессия или она тоже когда-нибудь уйдет в прошлое?

А. Мугин:

- Ничего вечного, конечно, не бывает. Я положительно отношусь к этой цифровизации. Это очень сильно упрощает. Есть очень много софтов, в том числе, для юристов, которые реально упрощают жизнь. Я видел презентацию мегафоновских юристов, там человек приходит знакомиться с материалом дела, фотографирует исковое заявление и через 20 секунд у него на переносном принтере вылезает сформированный нейросетью отзыв, потому что доводы, они однотипные, одинаковые, и у него уже сформированная как бы позиция по делу. Ему не нужно ехать отдавать умному юристу, это все делает за него компьютер… Есть типовые истории, есть творческие истории. Я думаю, что на наш век точно хватит и адвокатов, и на следующий век, в том числе. Не будут роботы сидеть за нас в суде, не будут они решать какие-то другие творческие задачи.

М. Коряко:

- Ну да, то есть, координатор в виде человеческого мозга между всеми этими компьютерными программами все-таки должен быть какой-то. Вопрос, ответ на который сейчас больше всего будет интересен, наверное, тем, кто хочет пойти по вашим стопам, и в данный момент находится в состоянии выбора своей будущей профессии. То есть, это студенты. Какова зарплата адвоката? На какую сумму можно рассчитывать сейчас?

А. Мугин:

- Тут диапазон цифр очень большой. Я помню, года два назад кто-то говорил о статистике, что, если взять в целом по России, то средняя зарплата адвоката 30 тысяч рублей. Это выглядит очень грустно как бы, но, возможно, так оно и есть. Тут на самом деле есть и проблемы с головой, что называется, - страх называть большие цифры. Есть вопросы и с компетенцией. Если ты разбираешься в своем вопросе, если ты действительно приносишь пользу, то я не вижу пределов по потолку зарабатывания денег, но, на мой взгляд, даже если ты прямо вот совсем ленивый, но иногда встаешь с дивана, свои тысяч 50 ты уж точно заработаешь. А если ты студент, ну, наверное, на первое время это достаточно интересно. А вообще студентам, которые выбрали свой путь, связанный с юриспруденцией, я хочу сказать, что они правильно свой выбор сделали, потому что это просто самая офигенная профессия, для того, чтобы учиться на чужих ошибках. То есть, ко мне каждый день приходят предприниматели, которые рассказывают, на чем они попали, где прогорели. И, если я в какой-то момент вдруг решу, что мне юриспруденция надоела и решу заняться собственным делом, у меня уже будет огромный рюкзак кейсов и понимание, какие управленческие решения нужно принимать в тех или иных случаях, потому что я уже видел, к чему они приводят на примерах своих доверителей.

М. Коряко:

- Ну и последний вопрос. Опять же для тех, кто захочет повторить ваш успех. Два-три совета начинающим или потенциальным адвокатам, которые захотели бы стать адвокатами. Или юристы, которые сейчас учатся. Или вообще все те, кто захотел бы сейчас сменить свою профессию на профессию адвоката.

А. Мугин:

- Да, суха теория, а древо жизни зеленеет. Я, несмотря на то, что есть некие предубеждения, в том числе, у юристов, по себе могу судить, раньше были относительно продаж, я считаю, что все-таки навык продаж очень полезен. Ты можешь быть очень умным и бедным, да, и тебе, безусловно, нужно прокачивать себя, в том числе, и навык продаж. И выбрать ту категорию дел, которая лично тебе доставляет больший интерес, читать много литературы, ходить в судебные заседания, они у нас открытые, слушать стороны и разбираться в этом вопросе глубже и глубже, потому что на ловца и зверь бежит и рано или поздно к тебе придет твой нулевой пациент, твой клиент, который заплатит тебе первые деньги за тот вопрос, в котором ты разбираешься. Ты окажешь ему юридическую помощь по данному вопросу, и, если тебе это вставит, то ты можешь масштабировать это и дальше.

М. Коряко:

- Большое спасибо, Александр, что пришли к нам в гости.