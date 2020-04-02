2020-04-02T01:12:21+03:00
Коронавирусный дозор
Юрий КОРАБЛЕВ

Короновирусный дозор. В Екатеринбурге все ходят в масках, в Новосибирске продолжают гулять в парках, а Сочи опустел, на набережной никого нет

В Екатеринбурге соблюдают предписания РоспотребнадзораВ Екатеринбурге соблюдают предписания РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ

Президент рекомендовал россиянам в ближайшие дни сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Наши корреспонденты в регионах отправились на улицы, чтобы проверить, прислушался ли наш народ к советам правительства и врачей

Короновирусный дозор. В Екатеринбурге все ходят в масках, в Новосибирске продолжают гулять в парках, а Сочи опустел, на набережной никого нет

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