Короновирусный дозор. В Екатеринбурге все ходят в масках, в Новосибирске продолжают гулять в парках, а Сочи опустел, на набережной никого нет
В Екатеринбурге соблюдают предписания РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
Президент рекомендовал россиянам в ближайшие дни сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Наши корреспонденты в регионах отправились на улицы, чтобы проверить, прислушался ли наш народ к советам правительства и врачей
Короновирусный дозор. В Екатеринбурге все ходят в масках, в Новосибирске продолжают гулять в парках, а Сочи опустел, на набережной никого нет
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