2 апреля. Смерть кавалерист-девицы Надежды Дуровой, премьера фильма «Космическая одиссея 2001 год» и фильма Василия Шукшина «Печки-лавочки»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
2 апреля. Смерть кавалерист-девицы Надежды Дуровой, премьера фильма «Космическая одиссея 2001 год» и фильма Василия Шукшина «Печки-лавочки»
2 апреля. В этот день в разные годы:
1866 год - умирает кавалерист-девица Надежда Дурова.
1966 год - советский спутник «Луна 10» облетел Луну.
1968 год - в США премьера фильма «Космическая одиссея 2001 год».
1972 год - премьера фильма Василия Шукшина «Печки-лавочки».