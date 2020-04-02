2020-04-02T01:19:46+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

2 апреля. Смерть кавалерист-девицы Надежды Дуровой, премьера фильма «Космическая одиссея 2001 год» и фильма Василия Шукшина «Печки-лавочки»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

2 апреля. Смерть кавалерист-девицы Надежды Дуровой, премьера фильма «Космическая одиссея 2001 год» и фильма Василия Шукшина «Печки-лавочки»

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2 апреля. В этот день в разные годы:

1866 год - умирает кавалерист-девица Надежда Дурова.

1966 год - советский спутник «Луна 10» облетел Луну.

1968 год - в США премьера фильма «Космическая одиссея 2001 год».

1972 год - премьера фильма Василия Шукшина «Печки-лавочки».

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