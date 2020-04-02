2020-04-02T18:58:35+03:00
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Александр ГАМОВВладимир СУНГОРКИНИван ПАНКИН

Как Владимир Путин стал главным политиком в мире

20 лет назад, 26 марта 2000 года состоялись выборы президента России, на которых победил Путин.20 лет назад, 26 марта 2000 года состоялись выборы президента России, на которых победил Путин.Фото: REUTERS

Бовт, Сунгоркин, Степашин, Любимов и Сванидзе рассуждают о 20-летии Путина во власти

Миллениум Путина. 20-лет во власти

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20 лет назад, 26 марта 2000 года состоялись выборы президента России. Большинство граждан отдали свои голоса Владимиру Путину. Почему Ельцин выбрал Путина? Какие решения дались Владимиру Владимировичу труднее всего? Как ему удалось за время первых двух сроков поднять Россию с колен? Правда ли, что Путина больше интересует внешняя политика, а не внутренняя? Почему он до сих пор остается безоговорочным лидером нации? Зачем скрывает имена своих дочерей? Что для него важнее — личные блага или интересы России? И наконец, добрый он или злой?

Об этом в спецпроекте Ивана Панкина рассказывают:

- Владимир Сунгоркин — глава Издательского дома «Комсомольская правда»;

- Александр Любимов — журналист, один из создателей программы «Взгляд»;

- Сергей Степашин — политик;

- Дмитрий Гордон — украинский журналист;

- Артём Шейнин — ведущий «Первого канала»;

- Сергей Брилёв — ведущий телеканала «Россия»;

- Николай Сванидзе — историк, журналист;

- Александр Проханов - писатель;

- Георгий Бовт — политолог, журналист.

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