2020-04-05T00:31:21+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

5 апреля. Первые современные Олимпийские игры, уход Уинстона Черчилля с поста премьер-министра Великобритании, премьера фильма «Белорусский вокзал»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

5 апреля. Первые современные Олимпийские игры, уход Уинстона Черчилля с поста премьер-министра Великобритании, премьера фильма «Белорусский вокзал»

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5 апреля. В этот день в разные годы:

1896 год - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.

1955 год - Уинстон Черчилль уходит с поста премьер-министра Великобритании.

1976 год - в США умирает миллионер Говард Хьюз.

1971 год - премьера фильма «Белорусский вокзал».

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