5 апреля. Первые современные Олимпийские игры, уход Уинстона Черчилля с поста премьер-министра Великобритании, премьера фильма «Белорусский вокзал»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
5 апреля. Первые современные Олимпийские игры, уход Уинстона Черчилля с поста премьер-министра Великобритании, премьера фильма «Белорусский вокзал»
5 апреля. В этот день в разные годы:
1896 год - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.
1955 год - Уинстон Черчилль уходит с поста премьер-министра Великобритании.
1976 год - в США умирает миллионер Говард Хьюз.
1971 год - премьера фильма «Белорусский вокзал».