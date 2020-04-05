2020-04-05T16:32:55+03:00
Добро против коронавируса
Михаил АНТОНОВАрина ШАРАПОВАРоман КАРМАНОВВадим КОВАЛЕВ

Добро против коронавируса. Иван Демьян, лидер группы «7Б» и Влад Демьян, лидер группы «VID»

Иван Демьян, лидер группы «7Б» и Влад Демьян, лидер группы «VID» в студии Радио «Комсомольская правда».Иван Демьян, лидер группы «7Б» и Влад Демьян, лидер группы «VID» в студии Радио «Комсомольская правда».

Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым

Добро против коронавируса. Иван Демьян, лидер группы «7Б» и Влад Демьян, лидер группы «VID»

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Участники радиомарафона:

- президент фонда «Время Добрее», общественный деятель Ная Преснякова;

- директор Департамента социальной политики компании «Норникель» Светлана Ивченко;

- генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова;

- директор фонда «Старость в радость» Лиза Олескина;

- руководитель отдела маркетинга Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, группы компаний Титан и «Архбум Тиссью Групп» Наталья Масько;

- управляющий партнер EY Александр Ивлев;

- президент фонда поддержки слепоглухих Со-единение Татьяна Константинова.

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Добро против коронавируса

Тема: Добро против коронавируса. Константин Грим и группа «Братья Грим»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Арина ШАРАПОВА, Роман КАРМАНОВ, Вадим КОВАЛЕВ

В гостях: Яна ЧУРИКОВА, Константин ГРИМ
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