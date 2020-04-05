Добро против коронавируса. Иван Демьян, лидер группы «7Б» и Влад Демьян, лидер группы «VID»
Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым
Добро против коронавируса. Иван Демьян, лидер группы «7Б» и Влад Демьян, лидер группы «VID»
Участники радиомарафона:
- президент фонда «Время Добрее», общественный деятель Ная Преснякова;
- директор Департамента социальной политики компании «Норникель» Светлана Ивченко;
- генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова;
- директор фонда «Старость в радость» Лиза Олескина;
- руководитель отдела маркетинга Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, группы компаний Титан и «Архбум Тиссью Групп» Наталья Масько;
- управляющий партнер EY Александр Ивлев;
- президент фонда поддержки слепоглухих Со-единение Татьяна Константинова.