Добро против коронавируса. Константин Грим и группа «Братья Грим»
Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым
Добро против коронавируса. Константин Грим и группа «Братья Грим»
Участники радиомарафона:
- ведущий специалист направления региональных программ Быстринского горно-обогатительного комбината, г. Чита Жанна Медведева;
- главный специалист Управления благотворительных программ г. Норильск Ольга Тухватуллина;
- бизнесмен, филантроп, глава «Рыбаков фонда» Игорь Рыбаков;
- директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Дмитрий Покровский;
- директор по корпоративным вопросам и отношениям с государственными органами компании Mondelez International в Восточной Европе Юрий Головатчик.