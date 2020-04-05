Добро против коронавируса. Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай»
Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым
Добро против коронавируса. Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай»
Участники радиомарафона:
- директор благотворительного фонда «Дети наши» Варвара Пензова;
- руководитель смоленского подразделения фонда «Дети наши», социальный педагог программы помощи кризисным семьям Алина Киприч;
- президент фонда поддержки слепоглухих Со-единение Татьяна Константинова;
- руководитель корпоративных программ Ко льской горно-металлурги ческой компа нии г. Мончегорск Диана Замятина.