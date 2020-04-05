2020-04-05T22:54:16+03:00
Добро против коронавируса
Роман КАРМАНОВВалентин АЛФИМОВВадим КОВАЛЕВ

Добро против коронавируса. Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай»

Программа о настоящем смысле жизниПрограмма о настоящем смысле жизни

Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым

Добро против коронавируса. Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай»

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Участники радиомарафона:

- директор благотворительного фонда «Дети наши» Варвара Пензова;

- руководитель смоленского подразделения фонда «Дети наши», социальный педагог программы помощи кризисным семьям Алина Киприч;

- президент фонда поддержки слепоглухих Со-единение Татьяна Константинова;

- руководитель корпоративных программ Ко льской горно-металлурги ческой компа нии г. Мончегорск Диана Замятина.

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