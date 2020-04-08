8 апреля. Вспышка бубонной чумы в Москве, замена российского триколора на Красное знамя, начало перестройки в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
8 апреля. Вспышка бубонной чумы в Москве, замена российского триколора на Красное знамя, начало перестройки в СССР
8 апреля. В этот день в разные годы:
1771 год - Екатерина II потребовала предпринять срочные действия по спасению Москвы от бубонной чумы.
1918 год - Российский триколор заменен Красным флагом.
1982 год - Советский «Золотой диск» получает музей Ленина.
1986 год - Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев употребляет первый раз слово «перестройка».