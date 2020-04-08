2020-04-08T01:29:06+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

8 апреля. Вспышка бубонной чумы в Москве, замена российского триколора на Красное знамя, начало перестройки в СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

8 апреля. Вспышка бубонной чумы в Москве, замена российского триколора на Красное знамя, начало перестройки в СССР

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8 апреля. В этот день в разные годы:

1771 год - Екатерина II потребовала предпринять срочные действия по спасению Москвы от бубонной чумы.

1918 год - Российский триколор заменен Красным флагом.

1982 год - Советский «Золотой диск» получает музей Ленина.

1986 год - Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев употребляет первый раз слово «перестройка».

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