8 Апр 2020 2020-04-08T01:29:06+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

8 апреля. Вспышка бубонной чумы в Москве, замена российского триколора на Красное знамя, начало перестройки в СССР 00:00 00:00

8 апреля. В этот день в разные годы:

1771 год - Екатерина II потребовала предпринять срочные действия по спасению Москвы от бубонной чумы.

1918 год - Российский триколор заменен Красным флагом.

1982 год - Советский «Золотой диск» получает музей Ленина.

1986 год - Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев употребляет первый раз слово «перестройка».