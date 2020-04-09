9 апреля. Арест композитора Николая Римского-Корсакова, казнь немецкого адмирала Вильгельма Франца Канариса, начало «Пражской весны»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
9 апреля. Арест композитора Николая Римского-Корсакова, казнь немецкого адмирала Вильгельма Франца Канариса, начало «Пражской весны»
9 апреля. В этот день в разные годы:
1905 год - композитора Николая Римского-Корсакова чуть не арестовывают из-за постановки в студенческом театре «Кощея Бессмертного»
1945 год - в концлагере повешен бывший адмирал, начальник службы военной разведки и контрразведки в нацистской Германии Вильгельм Франц Канарис.
1968 год - начало «Пражской весны».
2003 год - американское командование объявляет о полном контроле Багдада.