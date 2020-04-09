9 Апр 2020 2020-04-09T02:02:36+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

9 апреля. Арест композитора Николая Римского-Корсакова, казнь немецкого адмирала Вильгельма Франца Канариса, начало «Пражской весны» 00:00 00:00

9 апреля. В этот день в разные годы:

1905 год - композитора Николая Римского-Корсакова чуть не арестовывают из-за постановки в студенческом театре «Кощея Бессмертного»

1945 год - в концлагере повешен бывший адмирал, начальник службы военной разведки и контрразведки в нацистской Германии Вильгельм Франц Канарис.

1968 год - начало «Пражской весны».

2003 год - американское командование объявляет о полном контроле Багдада.