2020-04-09T02:02:36+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

9 апреля. Арест композитора Николая Римского-Корсакова, казнь немецкого адмирала Вильгельма Франца Канариса, начало «Пражской весны»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

9 апреля. Арест композитора Николая Римского-Корсакова, казнь немецкого адмирала Вильгельма Франца Канариса, начало «Пражской весны»

00:00
00:00

9 апреля. В этот день в разные годы:

1905 год - композитора Николая Римского-Корсакова чуть не арестовывают из-за постановки в студенческом театре «Кощея Бессмертного»

1945 год - в концлагере повешен бывший адмирал, начальник службы военной разведки и контрразведки в нацистской Германии Вильгельм Франц Канарис.

1968 год - начало «Пражской весны».

2003 год - американское командование объявляет о полном контроле Багдада.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
3 Апреля 2020 6:33 - 6:45

Был бы повод

Тема: 3 апреля. Появление должности Генерального секретаря ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Полиция будет штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Путин заявил о новых мерах поддержки россиян и бизнеса
Число выздоровевших от коронавируса в России на 9 апреля 2020 года составило 580 человек
США пересматривают объем финансирования ВОЗ
Ученые выяснили, какой препарат подавляет коронавирус за двое суток
Мишустин предупредил о серьезном ударе по бюджету России
Число умерших из-за коронавируса в России на 9 апреля 2020 года составило 70 человек
Число погибших при пожаре дома престарелых в Москве возросло до четырех
Песков рассказал о покупке бейджа-блокатора вирусов
Airbus на треть сокращает производство самолетов из-за коронавируса
На Мальте от коронавируса скончался первый пациент
Кличко рассказал, как в Киеве борются с распространителями списка адресов "заболевших" киевлян
Причиной пожара в доме престарелых в Москве могло стать замыкание в проводке
Губернатор Самарской области рассказал президенту о борьбе с коронавирусом в регионе
Распространение коронавируса в мире: число зараженных превысило 1,35 миллиона человек
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору с Москвой
В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом
Донбасс и Украина договорились об обмене пленными по формуле «10 на 8»
Россия готова сократить нефтедобычу на 14% в рамках ОПЕК+
Список россиян, желавших вернуться на родину, содержал около 15 тыс. несоответствующих действительности данных
«Это очень существенно»: губернатор Самарской области оценил меры президента по поддержке семей с детьми