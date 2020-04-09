2020-04-09T10:16:51+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Пережили половцев с печенегами, переживём и коронавирус. Владимир Путин провел совещание по коронавирусу с губернаторами

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают с экспертами и слушателями обращение Президента к губернаторам и народу.Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают с экспертами и слушателями обращение Президента к губернаторам и народу.

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают с экспертами и слушателями, достаточно ли будет озвученных мер поддержки, чтобы пережить кризис

Пережили половцев с печенегами, переживём и коронавирус. Владимир Путин провел совещание по коронавирусу с губернаторами

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