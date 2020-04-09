Пережили половцев с печенегами, переживём и коронавирус. Владимир Путин провел совещание по коронавирусу с губернаторами
Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают с экспертами и слушателями, достаточно ли будет озвученных мер поддержки, чтобы пережить кризис
Пережили половцев с печенегами, переживём и коронавирус. Владимир Путин провел совещание по коронавирусу с губернаторами
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