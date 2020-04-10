Можно, но только осторожно. Автосалонам разрешат открыться, но все посетители должны быть в масках, а машины - обрабатываться антисептиком
Кирилл Бревдо - с обзором главных автомобильных новостей
Можно, но только осторожно. Автосалонам разрешат открыться, но все посетители должны быть в масках, а машины - обрабатываться антисептиком
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.