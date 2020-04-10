2020-04-10T12:50:40+03:00
Дави на газ
Кирилл БРЕВДОСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Можно, но только осторожно. Автосалонам разрешат открыться, но все посетители должны быть в масках, а машины - обрабатываться антисептиком

Кирилл Бревдо - с обзором главных автомобильных новостей.Кирилл Бревдо - с обзором главных автомобильных новостей.

Кирилл Бревдо - с обзором главных автомобильных новостей

Можно, но только осторожно. Автосалонам разрешат открыться, но все посетители должны быть в масках, а машины - обрабатываться антисептиком

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