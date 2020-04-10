Космонавт, Герой России Олег Артемьев: Инфекционных болезней на МКС нет. Мы проходим очень серьезный карантин перед полетом
Накануне Дня космонавтики Михаил Антонов выясняет у космонавта Олега Артемьева, не надоедает ли космическая еда, тяжело ли привыкнуть к невесомости, существуют ли НЛО, бывают ли драки на корабле и были ли американцы на Луне
Космонавт, Герой России Олег Артемьев: Инфекционных болезней на МКС нет. Мы проходим очень серьезный карантин перед полетом
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.