2020-04-13T19:31:33+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Люди будут сидеть в «скорых» по 4 часа, потому что система, превращающая врачей в писарей, продолжает функционировать

Михаил Делягин - с обзором главных экономических тем.Михаил Делягин - с обзором главных экономических тем.

Известный экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин - про борьбу России с коронавирусом и слабую реакцию цен на нефть на договоренности ОПЕК+

Михаил Делягин: Люди будут сидеть в «скорых» по 4 часа, потому что система, превращающая врачей в писарей, продолжает функционировать

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