Михаил Делягин: Люди будут сидеть в «скорых» по 4 часа, потому что система, превращающая врачей в писарей, продолжает функционировать
Известный экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин - про борьбу России с коронавирусом и слабую реакцию цен на нефть на договоренности ОПЕК+
Михаил Делягин: Люди будут сидеть в «скорых» по 4 часа, потому что система, превращающая врачей в писарей, продолжает функционировать
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