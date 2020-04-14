2020-04-14T16:48:19+03:00
Что? Где? Когда? Online
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Что? Где? Когда? Online. С каким предметом Леонардо сравнивал душу живописца, какое слово в русском языке считается самым длинным и чью работу делал неэффективной свист

Домашняя игра сегодня проходит с обладателем бриллиантовой совы Борисом Левиным.Домашняя игра сегодня проходит с обладателем бриллиантовой совы Борисом Левиным.

Домашняя игра сегодня проходит с обладателем бриллиантовой совы Борисом Левиным

Что? Где? Когда? Online. С каким предметом Леонардо сравнивал душу живописца, какое слово в русском языке считается самым длинным и чью работу делал неэффективной свист

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 34.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? Online. С каким предметом Леонардо сравнивал душу живописца, какое слово в русском языке считается самым длинным и чью работу делал неэффективной свист

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
11 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? online. Что разрешили использовать водителям Квинсленда, как по русски называется животное «костенурка» и какая диета называется «ешьте ее»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Апреля 2020 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? Online. Что сделали для того, чтобы подчеркнуть превосходство народа над французским королем, на какой срок учеников освобождали после сильной порки и у кого тренер требовал треногу

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
9 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? online. Как дедушку Хасана называют в России, какое блюдо испанцы называют «узник, зажатый со всех сторон» и на что проверяют американских курсантов с помощью пищащей игрушки

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? online. Что по мнению Ремарки вечные меняющиеся странники, вместо какого традиционного обряда молодожены посетили города Золотого кольца и какой предмет гардероба отгоняет злых духов

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? online. Что сказал Рональд Рейган во время покушения на себя, название какого металла переводится как "волчья пена" и как гостям на Руси показывали, что они нежеланны

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
6 Апреля 2020 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? Online. Почему денщикам офицеров запрещалось крахмалить воротнички, у кого мы берем землю взаймы и как представляли жирафов в Средневековье

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
4 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: Что? Где? Когда? Online. Счетчик чего установлен в барах Исландии, на чем Месси подписал свой контракт и какое животное не изображал в своих мультиках Дисней

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
1 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: «Что? Где? Когда? Online». Какую букву добавляла Рина Зеленая к своему имени, с чем сравнивают женскую сумочку и что говорят корейцы, чтобы получилась хорошая улыбка

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
31 Марта 2020 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: «Что? Где? Когда? Online». Что американцы называют «карманным драконом», для чего надо макать пальцем в чашку с водой и что обязательно имели самураи XVI века

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
30 Марта 2020 20:03 - 21:02

Что? Где? Когда? Online

Тема: «Что? Где? Когда? Online». Почему президента Израиля называют «национальным дедушкой», кому из русских писателей Марлен Дитрих хотела поцеловать руки и как полицейский остановил драку на футбольном матче

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Пожары в Чернобыле не повлияли на радиационные фон в соседней Брянской области
Роструд пояснил обязательства по выплатам зарплат в период коронавируса
Генпрокурор РФ поручил незамедлительно реагировать на завышение цен на ряд товаров
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистка идет на поправку после комы
Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции
Конкурс для школьников «Большая перемена»: начался заключительный этап тестирования
Врач рассказала, как изменилось отношение к медикам с приходом коронавируса
Иммунолог посоветовал заниматься сексом для укрепления иммунитета во время пандемии
Ученые нашли лекарство против тяжёлой формы пневмонии при коронавирусе
Израиль стал самой безопасной страной в условиях пандемии коронавируса
В Госдуме прокомментировали возможное подорожание тарифов на сотовую связь
Власти Грузии на 10 дней изолировали крупнейшие города