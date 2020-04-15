Никита Кричевский: Начинать надо не с выплат по 12 тысяч работникам малых и средних предприятий. А с движения к восстановлению доверия между государством и страной
Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают, какие меры должно принять правительство, чтобы поддержать предпринимательство
Никита Кричевский: Начинать надо не с выплат по 12 тысяч работникам малых и средних предприятий. А с движения к восстановлению доверия между государством и страной
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