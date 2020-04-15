2020-04-15T18:46:31+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Начинать надо не с выплат по 12 тысяч работникам малых и средних предприятий. А с движения к восстановлению доверия между государством и страной

Экономист Никита Кричевский и Алексей Иванов обсуждают, какие меры должно принять правительство, чтобы поддержать предпринимательство.Экономист Никита Кричевский и Алексей Иванов обсуждают, какие меры должно принять правительство, чтобы поддержать предпринимательство.

Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают, какие меры должно принять правительство, чтобы поддержать предпринимательство

Никита Кричевский: Начинать надо не с выплат по 12 тысяч работникам малых и средних предприятий. А с движения к восстановлению доверия между государством и страной

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 42.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 17:03 - 18:02

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Начинать надо не с выплат по 12 тысяч работникам малых и средних предприятий. А с движения к восстановлению доверия между государством и страной

В студии: Никита КРИЧЕВСКИЙ, Алексей ИВАНОВ
07:30
21:30
8 Апреля 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: У страны сегодня сэкономлено около 18 триллионов рублей. Но давать людям их будут в час по чайной ложке

В студии: Никита КРИЧЕВСКИЙ, Алексей ИВАНОВ
07:30
21:30
25 Марта 2020 17:03 - 17:45

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Если за следующую неделю не удастся остановить распространение коронавируса, придется вводить режим чрезвычайной ситуации

В студии: Никита КРИЧЕВСКИЙ, Алексей ИВАНОВ
07:30
21:30
26 Февраля 2020 17:03 - 17:45

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Наши пенсионеры так плохо живут, потому что мы не умеем организовать работу пенсионной системы

В студии: Никита КРИЧЕВСКИЙ, Алексей ИВАНОВ
07:30
21:30
2 Января 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Главные события года - посадка самолета на кукурузном поле, мусорная реформа и договоренности по газу с Украиной

В студии: Алексей ИВАНОВ

В гостях: Никита КРИЧЕВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Мишустин утвердил порядок распределения тест-систем для определения коронавируса в России
В Москве выдано около 3,5 млн электронных пропусков
Прогулки с детьми в Москве являются нарушением самоизоляции
В МИД советуют родителям воздержаться от обучающих программ для школьников в США
Представитель ВОЗ рассказала, может ли коронавирус иметь искусственное происхождение
Цены на новый iPhone SE в России в 2020 году
Представитель ВОЗ рассказала, смогут ли маски помочь в борьбе с вирусом
Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса
В Чернобыле полностью ликвидировали очаги пожаров и тления
ВОЗ о карантине: Если не остановить эпидемию на этапе роста, это приведёт к тяжёлым последствиям
Представитель ВОЗ рассказала, будет ли рост заболеваемости коронавирусом в России
Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Представитель ВОЗ в России назвала число разрабатывающихся в мире вакцин от коронавируса
Компания Apple выпустила новый iPhone SE
Россия осуществляет специально направленные взносы в ВОЗ
В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций по поводу переноса Парада Победы в Москве
Собянин пообещал усилить контроль за наличием спецпропусков по Москве