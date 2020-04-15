2020-04-15T23:59:46+03:00
Коронавирусный дозор
Юрий КОРАБЛЕВ

Коронавирусный дозор. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Как москвичи пережили первый день с цифровыми пропусками

В первый же день, 15 апреля, москвичи столкнулись с проблемами - пробки на дорогах, очереди в метро. Фото: Ольга Кожокина/ТАССВ первый же день, 15 апреля, москвичи столкнулись с проблемами - пробки на дорогах, очереди в метро. Фото: Ольга Кожокина/ТАСС

Президент рекомендовал россиянам в ближайшие дни сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Наш дозорный Юрий Кораблёв отправился на улицы Москвы, чтобы проверить, прислушался ли наш народ к советам правительства и врачей

Коронавирусный дозор. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Как москвичи пережили первый день с цифровыми пропусками

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