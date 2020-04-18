Какие подручные средства можно использовать в условиях самоизоляции для тренировок
О том, как похудеть, подкачаться и выбрать тренера для онлайн-тренировок, рассказывает мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский.
О том, как похудеть, подкачаться и выбрать тренера для онлайн-тренировок, рассказывает мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский
Какие подручные средства можно использовать в условиях самоизоляции для тренировок
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