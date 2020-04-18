2020-04-18T11:55:46+03:00
Физкульт привет, страна!
Валентин АЛФИМОВЭдуард КАНЕВСКИЙ

Какие подручные средства можно использовать в условиях самоизоляции для тренировок

О том, как похудеть, подкачаться и выбрать тренера для онлайн-тренировок, рассказывает мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский.О том, как похудеть, подкачаться и выбрать тренера для онлайн-тренировок, рассказывает мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский.

О том, как похудеть, подкачаться и выбрать тренера для онлайн-тренировок, рассказывает мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский

Какие подручные средства можно использовать в условиях самоизоляции для тренировок

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