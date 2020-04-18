2020-04-18T19:11:16+03:00
Право имею
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Как получить выплаты, льготы, пособия и отсрочки во время самоизоляции

Бесплатная консультация юриста: отвечаем на вопросы слушателейБесплатная консультация юриста: отвечаем на вопросы слушателей

Антон Челышев разбирается вместе с юристом Мадиной Сюняевой и директором Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрием Аграновским во всех современных юридических изменениях

Как получить выплаты, льготы, пособия и отсрочки во время самоизоляции

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